打造面向未来劳动队伍 职总与金融行业协会签署备忘录展开合作

随着金融业日益重视可持续发展及生成式人工智能应用，全国职工总会、新加坡银行与金融学院与七个行业协会签署谅解备忘录，以打造面向未来的金融与保险行业劳动队伍。

职总与新加坡银行与金融学院（Institute of Banking and Finance）星期五（8月16日）联合发布文告说，有关合作旨在提升本地金融业的劳动力素质。各方将合作推广及落实今年4月宣布的可持续金融工作转型指南、协调技能发展，及加强对金融机构和雇员的支持。

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长陈圣辉，见证谅解备忘录的签署仪式。他也是新加坡金融管理局董事。签署备忘录的行业协会，包括新加坡银行公会、财务顾问协会、新加坡普通保险协会、新加坡投资管理协会、新加坡人寿保险协会、新加坡证券业协会、新加坡金融科技协会。

在可持续金融工作转型指南下，金管局从金融业发展基金拨出3500万元，提供技能提升和再培训，以在未来三年培养可持续金融专才。

职总、银行与金融学院及各行业协会将以职业咨询、培训和就业配对的方式，为金融相关从业者提供支持。文告指出，随着企业转型，这项支持可确保在第一时间，对受影响的雇员进行再培训和重新安置。

职总助理秘书长郑德源说，这次合作与职总承诺要加大力度协助专业人士、经理及执行人员（PME）的努力一致。

“我们与新加坡银行与金融学院及各行业协会的合作，是向前迈进的重要一步。让我们劳动队伍掌握必要技能，以应对金融行业的变化，特别是在可持续发展和生成式人工智能领域。”