留学中介称能保学生“直录” 南大提醒家长学生勿上当受骗

有留学中介机构宣称能担保学生获南洋理工大学录取，为此收取费用，南大发声明提醒家长和学生，勿上当受骗。校方未与第三方中介合作，进行招生事宜。

南大星期五（8月16日）答复《联合早报》时说，南大驻中国办公室在接到一些家长和学生的反馈后，星期四（15日）在小红书发声明提醒公众，提防留学中介机构网上广告的不实内容。

根据声明，从学生、家长和校友的反馈，校方发现中国当地有少数留学中介机构声称获得南大的招生名额或直录名额，承诺能协助申请人获南大学位课程的录取，并收取包括中介费在内的各种费用。南大并没有指定或授权任何留学中介和机构代理南大课程的招生入学事宜，也无任何“直录”“保录”“校委员会点招名额”等招生方式。

南大在声明中说，声称有这种能力和渠道获得保录，均属欺诈和骗人行为，提醒公众勿上当受骗。有任何疑问的公众应通过学校官网或直接咨询南大招生处，查询详情。

社交媒体小红书上有留学中介机构宣称能担保学生获南洋理工大学录取，为此收取费用（左图），南大发声明（右图）提醒家长和学生，勿上当受骗。（截图自小红书）

南大在回复《联合早报》时也强调，校方的入学程序严谨、具竞争力，并且是以学生的个人能力为依据。大学不会通过付费服务，担保学生获大学录取，也没有与任何第三方中介或机构展开招生。

社交媒体小红书上不时有留学中介发文称，可以帮学生“直录”大学。有机构称，提供南大“绿色直通车”，帮助无法符合常规申请条件的学生，直录费用从35万人民币（约6万4000新元）起。