个人代步工具着火 阿叔跳窗逃再救儿

个人代步工具着火，一家三口困火海，父亲从二楼厨房窗口跳下逃命，母亲则抛儿下楼，让丈夫接应，画面惊险。

这起火患发生于星期五（8月16日）凌晨零时50分，地点是后港5道第313座组屋的二楼单位。

有公众通知《新明日报》，凌晨看到救护车和消防车到场，二楼窗口也冒出浓烟。根据公众提供的视频，一名阿叔倒在地上一动不动，楼上厨房窗口在冒烟。

之后，有至少四名消防员拿着梯子，准备架在厨房窗口旁边，相信是要展开救人行动。

记者到场时，大火已扑灭，楼下有大约10名居民以及几名警察，而电梯处仍被封锁着。

行动党后港支部主席林伟良星期五凌晨也到场视察情况，他受访时说，接到通知后就赶来，协助安顿与问候受影响居民。凌晨2时许，居民才逐渐返回家中。

一名不愿透露姓名的男居民受访时说，他住在七楼，听到有人大喊：“着火！着火！”后，就立刻下楼。“我下楼后就看到阿叔倒在地上，其中一只脚踝受伤，动弹不得。”

男居民说，受伤阿叔相信从二楼厨房窗口跳下逃命，事后还呼喊说：“屋内还有人！”

据悉，火患发生后，一家三口受困火海，父亲先从厨房窗口跳下，母亲则将儿子抛下楼，让他接应，因此父子俩最先逃出。至于母亲，她则是由民防人员救出。

有居民告诉记者，这名母亲原本也想跳下，但民防人员已抵达，因此让她等待救援。

初步调查显示，火源应该来自在客厅内的个人代步工具（PMD），失火原因还在调查中。（取自新加坡民防部队脸书）

民防部队在脸书贴文说，民防部队抵达现场时，发现单位客厅着火，一人被困在单位内。

消防员强行从大门进入单位，发现一人被困在单位的厨房内，随后将这人救出。消防员利用水枪将大火扑灭，火患导致客厅被烧毁，屋子其余部分也遭受了高温和烟灰损坏。

一共四人在场接受医护人员检查，两人被送往新加坡中央医院，一人被送往樟宜医院，另一人则拒绝送院。为安全起见，警方疏散附近居民共30人。

初步调查显示，火源应该来自在客厅内的个人代步工具（PMD），失火原因还在调查中。