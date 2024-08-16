100万元新基金助合作社推行社区项目 让弱势群体受益

政府和新加坡合作社运动将推出总值100万元的种子基金，用于支持本地合作社推动的社区项目，让弱势群体能从中受惠。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期五（8月16日）出席新加坡全国合作社联合会（Singapore National Co-operative Federation，简称SNCF）主办的第三届合作社运动晚宴时，宣布设立这个新的社群自强基金（Empowering Communities Fund）。

政府和新加坡合作社运动将各出一半资金，让SNCF和合作社注册局携手设立上述总值100万元的种子基金，并于明年初正式推出。到时，合作社可以利用此基金获取部分资金援助，以推行有益社区的倡议或项目。有关详情将在日后公布。

基金可支持的一些潜在项目包括：在组屋楼下为民众提供基本健康检查；或与企业伙伴合作改善休闲场所，为行动不便者提供便利，让他们更容易利用这些场所。

新加坡全国合作社联合会总裁洪鼎基说：“合作社的成立是为了满足社会的各种需求，并在我们提供的项目和服务中，继续体现‘经营得当’和‘造福人群’的精神。我们希望通过新的社群自强基金，让合作社能够回馈社会，为加强新加坡的社会契约出一分力。”