棕榈油价暴跌两成 马国政府警告加工厂不得停产

（早报讯）马来西亚原棕榈油价格今年2月以来一直超过6000令吉，但本周下跌超过两成至约5000令吉。马国一些棕榈油加工厂因此停产止损。政府则警告加工厂不得停产。

印度尼西亚5月23日起解除原棕榈油出口禁令，以及马国业者增加产量，导致原棕榈油价格开始下滑，并在6月创13年来最大单月跌幅。马国周一的原棕榈油价格从几个月前的每吨超过6600令吉的高位下跌22%至4922令吉。

马国棕榈油厂商公会（POMA）会长姚添进告诉路透社，棕榈油加工厂因原棕榈油价格暴跌而停止生产，这是35年来首次发生。

他说，棕榈油加工厂是参考每月平均价格购买新鲜棕果，并根据每日市场价格出售提炼后的原棕榈油。他透露，目前每吨棕果的收购价约为6200令吉，但现货市场买家对原棕榈油的报价只有每吨约4700令吉。换言之，即使不考虑人力短缺与运输等其他营业成本，加工厂每生产每吨原棕榈油将亏损至少1500令吉。

他表示，目前没有任何棕榈油加工厂能以这样的价格购买新鲜棕果，因此许多加工厂已停止收购接收棕果，直到价格恢复正常为止。“许多加工厂受影响，尤其从小农户采购棕果的独立加工厂。加工厂（每周）停工一天至一周不等，这种情况在过去35年中从未发生过。”

马国棕油局总监阿末巴维斯说，棕榈油加工厂停工事件都发生在西马半岛，尤其是北马和南马的私人加工厂。他警告，若情况持续下去，停工的加工厂将面对政府的法律行动。

种植及原产业部副部长黄日昇则促请棕油厂恢复运作，否则将对小园主造成负面影响。他将与马国棕油局（MPOB）商讨对策，棕油局也将与各加工业者会面。