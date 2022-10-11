本地股市星期二收盘微跌0.08％

（早报讯）俄乌战争恶化及中美紧张关系加剧，让已饱受高利率和通货膨胀打击的亚洲股市承受更大压力。本地股市星期二（10月11日）横摆，新加坡海峡时报指数以3105点作收，滑落2.47点或0.08％。

香港恒生指数下滑2.23％；韩国KOSPI收跌1.83％；日经指数滑落2.64％。上证指数则收升0.19%。

国际负面消息源源不绝，俄罗斯加大对乌克兰的袭击、美国全面限制出口晶片到中国，以及中国冠病疫情扩大，让投资者绷紧神经。高通胀利率对可支配收入的影响，也愈加明显。

资深股票经纪何成富接受《联合早报》访问时说，金融环境恶化，虽然新元走强，缓解了物价高涨的影响，但我国出口商品和服务却失去了价格竞争力。

“这些因素将是决定在来临财报季赢家和输家的关键。由于利率很可能会继续上升，而且会维持更长时间，因此经济可能会持续放缓，影响本地股市的表现。”

本地股市全天全场总交易量13亿9000万股，总交易额11亿1000万元。上升股199只，下跌股314只。

领涨的海指成份股包括吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）、泰国酿酒（Thai Beverage）和城市发展（CDL），分别上涨2.4％、1.77％和1.55％，收报1.71元、0.575元和7.84元。

下跌的有怡和合发（Jardine C&C）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和创业公司（Venture）。跌幅分别为3.45％、3.31％和2.08％，收报33.90元、1.17元和16.47元。