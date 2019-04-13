美国变性人服役新规正式生效

（早报讯）美国国防部12日宣布，上个月颁布的变性人服役新规即日起正式生效。

美国防部3月12日颁布一项变性人服役新规。根据五角大楼网站发布的新规内容，今后确诊有性别焦虑的人不得入伍，除非他们经医生证明能连续三年稳定接受自己的生理性别，且参军后“能够达到与其生理性别相关的所有适用标准”。

针对现役军人或已签约、即将入伍者，新规规定：如已确诊有性别焦虑，余下役期可按2016年相关政策处理，不受新规限制；如在新规颁行后确诊有性别焦虑，则作为个案处理，当事者如能达到与生理性别相关的所有标准，可不经豁免而继续服役；如要求进行变性治疗或达不到服役标准，则将转入国防部残疾评估系统。但国防部不会仅基于性别认同采取行动，也不会追踪现役军人的跨性别身份。

据美国媒体报道，在美军现役和预备役军人中有约1.5万名变性人。美国2016年开始允许变性军人公开变性身份服役。从当年10月起，变性军人可享受军方医疗服务。美国总统特朗普入主白宫后，于2017年宣布禁止变性人服役，理由之一是变性人服役会造成军队医疗成本高昂。他随后接受国防部建议，将禁令限制在有性别焦虑症病史的变性人范围内，但禁令仍遭遇一系列法律挑战并被冻结。今年1月，美国联邦最高法院做出裁决，在相关诉讼进行期间，允许特朗普政府的变性人服役政策生效。