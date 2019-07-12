联合国：国际与国家内部区际的贫困程度差异仍大

（早报讯）联合国开发署发布的2019年度《全球多维贫困指数》报告显示，全球共有13亿人处于“多维贫困状态”，且各国之间与国家内部各地区之间的贫困程度存在巨大差异。

联合国电台报道，这份于11日发表的报告共覆盖了101个国家，其中包括31个低收入国家，68个中等收入国家和2个高收入国家。

“多维贫困指数”在经济收入之外，还将健康、教育和生活水平等多个方面纳入考量，以判断个人和家庭是否处于贫困状态，考察指标包括健康状况、工作质量，以及是否面临暴力威胁等。

报告表示，全球“所有的发展中区域都急需采特定行动，减少贫困”。13亿贫困人口中84.5%生活在撒哈拉沙漠以南的非洲和南亚地区，这两个地区国际与国内区际的贫困差异非常明显。

虽然同属撒哈拉以南的非洲，但南非的贫困率为6.3%，南苏丹的数字则高达91.9%。而在南亚地区，贫困人口在马尔代夫占到人口总数的0.8%，在阿富汗则占到55.9%。

报告所涉及的许多国家在贫困程度方面都表现出明显的国内差异。以乌干达为例，首都坎帕拉的多维贫困率为6%，而在东北部的卡拉莫贾则为96.3%。

报告显示，13亿贫困人口半数以上，即大约6.63亿人的年龄在18岁以下，其中大约三分之一，即4.28亿人的年龄在10岁以下。

上述贫困儿童中有近85%都居住在南亚和撒哈拉沙漠以南的非洲，两地的贫困儿童人数相差不大。其中，布基纳法索、乍得、埃塞俄比亚、尼日尔和南苏丹的情况尤其严重，有90%i以上的10岁以下儿童处于多维贫困状态。



联合国2030年可持续发展目标第一项提出，到2030年，在全球范围内消除一切形式的贫困，报告也对这一目标的落实情况进行了评估。

报告指出，全球有十个国家在消除贫困领域取得了显著进展，涉及人口总数约20亿，其中进步最快的国家是印度、柬埔寨和孟加拉国。

然而，报告同时提醒，目前尚没有一种衡量方法能够同时针对多维贫困和不平等两大问题，在制定有效减贫政策的过程中，多维贫困指数、人类发展指数，以及衡量收入差距的基尼系数等指标，都拥有各自不同的重要参考价值。