美国新研究或可为帕金森病提高新疗法

（早报讯）美国一项新研究发现，被视为帕金森病导火线之一的一种蛋白其实也发挥着修复脱氧核糖核酸（DNA）断裂损伤的关键功能。这种蛋白能帮助预防帕金森病患者的脑细胞死亡，而科学家相信这可能是帕金森病等大脑疾病的一种新疗法。

长期以来，阿尔法-突触核（alpha-synuclein）蛋白在大脑中堆积成路易体团块（Lewy body），导致脑细胞死亡或者阻碍脑细胞发挥正常作用，这被认为是帕金森病发病的重要原因之一。

帕金森病患者的典型症状包括手脚震颤、动作迟缓等，目前的医疗手段只能缓解症状，不能阻止病情发展，也无法治愈疾病。

新华社报道，美国俄勒冈卫生科学大学领导的一项新研究发现，通过分析小鼠脑细胞和人类死者的脑组织，脑细胞的细胞核内DNA发生断裂后，阿尔法-突触核蛋白会快速聚集到损伤部位开展修复工作。

研究人员认为，最新发现说明，阿尔法-突触核蛋白在修复DNA断裂方面发挥着关键作用，而路易体团块之所以会造成问题，是因为它将阿尔法-突触核蛋白从脑细胞的细胞核中抽离到了细胞质中。

负责研究的俄勒冈卫生科学大学医学院神经学副教授温尼在一份声明中说，这是研究人员首次发现阿尔法-突触核蛋白具有修复DNA断裂的功能，而帕金森病等大脑疾病患者似乎缺乏这种修复功能，导致脑细胞大量死亡。

他说，希望这项发现能有助于设计出新疗法，来替代阿尔法-突触核蛋白的功能，或在帕金森病等大脑疾病患者身上增强这种蛋白的修复功能。