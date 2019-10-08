调查：泰国逾半人口参与赌博

（早报讯）泰国有关机构公布的一项调查报告显示，今年泰国有多达3042万人参与某种形式赌博，占泰国总人口的57％。

中国新闻社报道，泰国健康促进基金会以及有关赌博研究机构7日公布了这一调查报告。该报告基于对全泰77个府治共4.4万余名15岁以上泰国人的调查而收集的数据。

泰国朱拉隆功大学经济学院赌博研究中心负责人说，今年的调查数据比2017年增加了149万人。调查还发现，今年有70万名以上赌博者是首次参赌，其中年龄最小的只有7岁。

报告称，在这些赌博者中，最令人担忧的是15岁至18岁的青少年，约为73.3万人。另外，年龄在19岁至25岁之间的年轻赌博者约有305万人，60岁及以上的老年人群为330万人。

调查显示，最受欢迎的赌博形式是政府彩票，其后依次为非法地下彩票、足球博彩、纸牌等。从赌博金额来看，足球博彩以每年1600多亿泰铢（72.42亿新元）排在首位，其次是地下彩票（约1530亿泰铢）和政府彩票（约1500亿泰铢）。

泰国健康促进基金会负责人认为，政府应当加强对各种形式赌博的管理，以防止偶尔参赌的人成为赌博瘾君子，并为上瘾赌徒摆脱赌博习惯提供帮助。