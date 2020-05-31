华盛顿民众在白宫外进行示威 上千人与警方对峙

（早报讯）美国各大城市继续举行抗议活动，要求惩办暴力执法致黑人死亡的恶警，呼吁种族平等、公平正义。上千名示威者星期六晚上出现在白宫附近，与警方对峙，呼吁正义平等。

全美各地的抗议活动仍在继续，除事件中心明尼阿波利斯外，还在纽瓦克、洛杉矶、费城、芝加哥等各大城市。截至目前，针对警察不公对待少数族裔的抗议活动已席卷全美22州至少32个城市。同时，舆论对暴力执法的谴责也不断放大。

在美国首都华盛顿，民众继星期五（29日）晚间在白宫抗议后，30日再次聚集到白宫附近，并与警察和特勤人员发生了冲突。

之后，上千名抗议者转移到白宫北侧的拉法耶特公园，继续与警方对峙，并高喊口号“我不能呼吸”，以示对死去黑人弗洛伊德的悼念和对恶警与不公的愤怒。

针对局势不断升级，美国明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹表示，已充分动员国民警卫队平息局势。此前已有700名国民警卫队员抵达明尼阿波利斯，随后的动员总数或达2500人，这是明尼苏达历史上规模最大的一次部署行动。

另外，美国加利福尼亚州旧金山市市长布里德在星期六（30日）宣布旧金山市进入宵禁状态，直到当地时间周日（31日）凌晨5点为止。

布里德表示，这次抗议活动对旧金山来说充满挑战，旧金山市政府要求该市民众遵循宵禁令，以此来确保所有市民生命与财产安全，并表示加州国民警卫队将继续待命以应对抗议活动中的突发事件。