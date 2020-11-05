重计威斯康星州选票需花费300万美元 特朗普竞选团已开始筹款

（早报讯）随着美国总统特朗普的选情在剩余摇摆州的选情越来越不利，特朗普竞选团队已经紧急提出要重新统计威斯康星州这个关键战场的选票。有报道指出，特朗普需要为这些计票自掏腰包支付大约300万美元的费用，而他的竞选团队目前在为未来所需的大笔资金进行筹款。

美国媒体报道，民主党候选人拜登周三（4日）赢得了威斯康星州的重要战场，收回了四年前从民主党手中溜走的“蓝墙”的关键部分，并缩小了总统特朗普的连任之路。

随着多家媒体宣布拜登在威斯康星州胜出，特朗普的竞选经理斯特皮恩当天在一份声明中说：“威斯康星州的几个县出现了违规行为，这使人们对结果的有效性产生了严重质疑。总统将要求重新计票，我们将立即这样做。”

根据威斯康星州法律，如果胜率低于1％，候选人有权要求重新点票。当前选举结果显示，拜登以2万张票在威斯康星领先，这似乎落在该范围之内。 威斯康星州法律允许在这种情况下的候选人要求重新计算整个州或仅个别县的投票。

《纽约时报》报道，特朗普需要为这些计票自掏腰包支付大约300万美元的费用。除非他和拜登的得票差距小于0.25%，才可以免去费用。

美国《商业内幕》网站的报道，特朗普阵营已经开始在为此事给特朗普的支持者打电话，请求他们掏钱支持了。但这并不是特朗普唯一需要他们掏钱赞助的事情，他将在一些美国关键州打响的选票法律战，以及他的竞选活动之前欠下的债务，同样需要这些支持者的资金支持。