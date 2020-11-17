拜登还没坐进白宫 民主党就开始内斗了

（早报讯）由于美国民主党未能在参议院选举中一举拿下多数席位，党内两派迅速开始互相指责。争论随即演变为对双方政策的批评。温和派要求对进步派主导的民主党实施“改革”，而进步派则强烈反对这一要求。

一些民主党人很快发现，这场“内斗”在极短的时间内就从针对选举结果的争吵，上升到了民主党“路线”的分歧，不仅难以平息，更可能让未来拜登政府的立法议程受阻——而拜登现在甚至还没正式坐进白宫。

据观察者网援引美媒报道，在大选日（11月3日）当天，美国参议院也举行选举改选35个席位。民主党只扩大了两个席位，形成了48对50的局面，共和党暂时是“守住了”参议院。美媒指出，明年1月5日佐治亚州还将举行两个席位的选举，这将最终决定参议院局势。而在拜登当选美国总统的情况下，民主党需要夺回佐治亚州全部2个参议院席位。相反，对于共和党来说，拿下其中之一即可。若共和党成功“守下”参议院，以麦康奈尔为首的共和党籍立法者，将会构成拜登后续立法议程上的阻碍。

这一不利的结果成为了民主党“内斗”的导火索。《华盛顿邮报》指出，就在结果出炉后没多久、大约11月5日的时候，民主党内两派议员就在电话会议上爆发了激烈的争执，温和派猛批进步派推动“极左观点”，导致民主党未能拿下多数席位。

温和派也被称为“中间派”，在财政等问题更偏向于保守立场；而进步派则主张推动全民医保、呼吁撤销对警察的拨款等政策，在社会问题上更加激进。美媒指出，进步派的声音如今在民主党内占据主流位置。

根据美媒披露的会议细节，温和派成员抱怨称，进步派的做法让共和党可以轻松地攻击民主党搞“社会主义”；而进步派则回击说，温和派的意思就是要保持沉默、“默许”各种社会问题。