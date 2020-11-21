民调：越来越多美国人认为中国应赔偿疫情损失

（早报讯）根据民调，越来越多美国人认为，中国应为2019冠状病毒疾病大流行承担责任，为疫情给美国和全球造成的巨额损失作出赔偿。

美国之音报道，美国民调机构“拉斯穆森报告”（Rasmussen Reports）在本月15日和16日进行的调查结果显示，60%的受访者认为，中国至少应该局部赔偿冠病大流行所造成的巨大生命和财产损失。

“拉斯穆森报告”3月份就同一问题进行调查，认为中国应赔偿者占42%，在7月底的调查，持相同观点的比例上升到53%；认为中国不应赔偿的人只有24%，另有16%不置可否。

美国至今累计确诊病例已超过1200万起，超过25万人死亡；疫情还导致美国经济迅速放缓和大量人员失业。

华盛顿智库“卡托研究所”（Cato Institute）资深研究员班多（Doug Bandow）说，美国疫情迟迟得不到控制是导致人们对中国越来越不满、希望向中国索赔的一个原因。

另一个原因是，美国总统特朗普和候任总拜登竞选期间都曾抨击中国，并相互指责对中国过于软弱，这也可能助长了美国人对中国的不满情绪。

目前美国有至少四起针对中国的集体诉讼。佛罗里达州伯曼法律事务所在佛州南区联邦法院提起的诉讼指控中国政府未能在疫情暴发初期遏制疫情，让该州居民蒙受了生命财产的巨大损失。

密苏里州也就冠病损失向中国政府提起民事诉讼，指控中国政府官员压制信息，逮捕吹哨人。密州政府说，他们估计该州企业及居民因冠病而蒙受的损失可能高达数百亿美元。

但观察人士认为，这些诉讼很难真正令中国政府做出任何赔偿。

美国海军战争学院国际法教授卡拉斯卡说，无论从国际法、还是从国内法的角度来看，让中国政府支付赔偿都面临一些难以逾越的法律障碍。