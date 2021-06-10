普京：乌克兰加入北约将引发严重后果

（早报讯）乌克兰近期寻求加入北约，以及与西方国家互动频繁。俄罗斯总统普京对此表示，乌克兰加入北约将引发严重后果。

中通社报道，普京在接受俄罗斯媒体访问时说，如果乌克兰加入北约，那么从乌克兰的哈尔科夫或第聂伯等地区发射的导弹飞行到莫斯科的时间将缩短至7至10分钟。

普京表示，他不认为有关乌克兰可能加入北约的说法是空谈。但在他看来，至少有一半的乌克兰居民不希望发生此类事件。

普京举例说，如果俄罗斯在古巴部署导弹，导弹发射后15分钟才能飞抵华盛顿，如果要让导弹在7至10分钟内飞抵，就得把导弹部署到墨西哥北部边境或加拿大南部边境。他问，“这对美国来说是不是红线呢？”

普京表示，俄罗斯不了解乌克兰与西方在加入北约问题上的接触。他说，“现在美国称，他们没有向乌克兰承诺过什么。可能乌克兰加入北约的计划正在讨论中，无论如何谁也不会说‘不’。”

普京表示，他与往届美国总统谈到这个问题时，多次听到他们说北约是一个开放的组织。普京说，“他们的第二个论点是：每个民族、每个国家都有权按自己的意愿选择如何保障本国安全。对我这样说过很多次。”

普京表示，总得有人想想俄罗斯应该如何对北约东扩作出反应，想想俄方不可碰触的红线在哪里。

普京强调，在俄罗斯与西方关系良好的时期，西方国家也不在意俄罗斯在北约扩张问题上的立场，西方国家在获取本国地缘政治利益时幷不在意牺牲别国的利益。