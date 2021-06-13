芝加哥、德州发生枪击案 至少一人死 多人伤

（早报讯）美国芝加哥和得克萨斯州周六（12日）发生两起大规模枪击案，造成至少一人死亡、多人受伤。

《芝加哥太阳报》报道，当地警方称，周六凌晨2时许，两名男性在芝加哥南区突然向一处人行道上的人群靠近并开枪。现场共有10人中枪，年龄介于23岁至46岁之间。中枪者有一人伤势严重，在被送往芝加哥大学医疗中心后不治身亡，其余伤者目前情况良好。

警方表示，初步掌握的信息显示两名枪手均为非洲裔，但尚不清楚嫌疑人的作案动机，警探正在对案情作进一步调查。

这起枪击案的发生地75街是芝加哥有名的商业街，街上很多商店为非洲裔美国人所开，区域内很少发生暴力事件。

去年9月，该市在这条商业街上开辟了一条木板人行道，以增加社区聚会空间。今年4月，美国副总统哈里斯还到访过这条街上的面包店。

据报道，芝加哥近期枪击案频发，已连续打破历史纪录。自周五下午起，该市已有三人中枪死亡、21人受枪伤。截至目前，该市今年已有超过1500人被枪击，较去年同期增长了约14%。

当地时间周六凌晨，美国得克萨斯州首府奥斯汀市也发生枪击案，造成多人受伤。据报道，当地警方在社交媒体上指，奥斯汀市中心发生枪击事件，造成多人受伤。警方建议公众远离案发现场。

奥斯汀特拉维斯县急救中心消息表示，至少有一名受害者情况危急，另有1名伤者没有生命危险，还有至少六名受害者情况尚不清楚。