拜登今晚与普京日内瓦会晤 瑞士部署庞大保安阵容

（早报讯）美国总统拜登将在周三（16日）与俄罗斯总统普京于日内瓦会面。两国领导人的会晤料将持续四到五小时，但双方并无计划共进午餐或晚餐，也不会有联合新闻发布会。

彭博社报道，美国总统拜登将于当地时间16日下午1点35分（新加坡时间16日晚7点35分）在日内瓦与俄罗斯总统普京会晤。根据美国白宫公布的拜登每日日程表显示，双方会晤开始前10分钟，拜登将与普京和瑞士总统帕梅林合影。

有双方代表团参加的拜登与普京的扩大会谈将于新加坡时间晚上8时55分开始，并在10时40分举行第二轮会谈。白宫证实，拜登在与普京会晤后将举行记者招待会。

据报道，双方没有共进午餐或晚餐的计划，也不会有联合新闻发布会。两人的会面将持续四到五个小时。

瑞士为此次俄美总统会晤启动了庞大的安保措施，部署约4000名警察、军队和安全人员。据报道，拜登15日抵达日内瓦机场后，在庞大车队护送下，前往酒店。酒店周围的多个街区已被铁丝网封锁，同时邻近街道全面禁止停车，警方指挥引导交通。

峰会期间，日内瓦市中心的日内瓦湖区域将被完全封锁。峰会会场拉格兰奇别墅及其周围的公园，被长达两公里的铁丝网安全围栏围住。

约2000名警察已被调动，占日内瓦警察总人数的95%。此外，还有来自瑞士其他地区的900名警察提供支援。与瑞士比邻的法国境内，当地警员也高度戒备。

瑞士还部署了大约1000名士兵，同时瑞士空军将在日内瓦上空50公里范围内封锁空域。直升机和战斗机将会执勤。陆军将在机场派驻一个营的兵力，并部署地对空导弹防御系统。