米兰丘克一脚定江山 俄罗斯险胜芬兰

俄罗斯和芬兰今晚（16日，新加坡时间）在欧锦赛B组赛展开一场激战，主场作战的俄罗斯凭着米兰丘克（Miranchuk）一脚定江山，以1比0力挫对手，取得本届赛会的第一场胜仗。

这是两队历史上第13次交锋，俄罗斯11胜2和0负继续保持不败，而且近七次碰头获得全胜，仅失两球。

俄罗斯首轮小组赛在自家球迷面前以0比3惨败给比利时，但这次的表现有了很大的改善，终于拿下宝贵的三分，保住进军16强赛的希望。

芬兰上一仗以1比0小胜丹麦，今晚输球后，出线希望遭到重挫。这是芬兰历史上首次参加欧锦赛正赛，如果真能踢进16强赛，对该国足球来说肯定是一大成就。

俄罗斯主帅切尔切索夫（Cherchesov）显然对球队首仗的防守极为不满，今晚更换了门将舒宁（Shunin）和中卫日尔科夫（Zhirkov），改由萨福诺夫（Safonov）和季韦耶夫（Diveev）进入首发阵容。

两队一开始就展开激烈的拉锯战，第三分钟，上场比赛为芬兰顶入制胜一球的前锋波赫扬帕洛（Pohjanpalo）又飞身顶球入网，但助理录像裁判（VAR）判他越位在先，球进不算。

俄罗斯过后渐渐控制战局，一波接一波的攻势让芬兰后卫疲于奔命。不过，主队的进攻每每都徒劳无功，直到上半场进入补足时间，才终于打破场上僵局。当时，米兰丘克在对方禁区内与久巴（Dzyuba）通过精彩配合找到缺口，这名为意甲球队亚特兰大（Atalanta）效力的射脚把握良机，射出漂亮的弧线球，为俄罗斯攻入全场唯一进球。

信心大增的俄罗斯下半场越战越勇，没有给对方太多反扑的机会，芬兰主帅卡内瓦（Kanerva）尽管更换了四名球员，但也无法改变场上战局，只能向俄罗斯俯首称臣。