以色列驻新加坡大使：以色列愿同东南亚回教国家建立联系

（早报讯）以色列驻新加坡大使17日说，以色列愿意努力与东南亚回教徒占多数的国家建立联系，尽管它们上个月谴责以色列对加沙进行的空袭。

东南亚地区的三个回教徒占多数的国家，即印度尼西亚、马来西亚和文莱在以巴为期11天的敌对行动中严厉批评了以色列的袭击；医务人员当时说，这导致250多名巴勒斯坦人丧生，而哈马斯和其他伊斯兰激进组织发射的火箭导致13人在以色列丧生。

印尼、马国及文莱当时呼吁联合国介入以巴局势，并停止“对巴勒斯坦人民实施的暴行”。这三个国家与以色列没有正式联系，并一再呼吁结束以色列对巴勒斯坦领土的占领，也要求在1967年中东战争之前以边界为基础的两国解决方案。

以色列驻新加坡大使萨吉·卡尔尼（Sagi Karni）说，这三国领导人的批评“不诚实”，忽视了“冲突的真实性质”，他说这是以色列和哈马斯之间的冲突，而不是以色列与巴勒斯坦人民之间的冲突。

他在接受路透社访问时说：“哈马斯是一个反犹太主义组织……我不确定参与社交媒体辩论的许多人是否真正理解哈马斯的激进和法西斯性质。”哈马斯拒绝反犹太主义的指控。

卡尔尼说，以色列承认在为期11天的敌对行动中有平民伤亡，但任何一方对中东发生的事情产生有意义影响的唯一途径是与以色列建立关系。“我们愿意交谈，我们愿意见面，就我们而言，门是敞开的。我认为找到我们并不难。”