俄罗斯大使将在6月底前返回美国

（早报讯）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫16日表示，根据俄罗斯总统普京和美国总统拜登当天在日内瓦会晤达成的共识，两国大使将尽快返回驻在国继续履职。他认为，月底前俄驻美大使安东诺夫定会返回华盛顿。

美国总统拜登与俄罗斯总统普京6月16日于日内瓦举行会晤。会后，普京、拜登先后单独举行新闻发布会。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京在新闻发布会上宣布，美国驻俄罗斯大使沙利文以及俄罗斯驻美国大使安东诺夫将分别返回莫斯科和华盛顿。

安东诺夫当天回答记者提问时说，其返回华盛顿的确切日期未定，但这是“纯技术问题”。他告诉记者，相关问题可以谘询副外长里亚布科夫。

里亚布科夫之后表示：“安东诺夫随时准备动身，只待总统下令。我认为，月底前安东诺夫定会返回华盛顿。”

安东诺夫谈及即将返回华盛顿以及之后的工作时表示，两国大使将开始“清理”积攒的问题，俄美峰会上讨论了恢复关系需要解决的所有问题，这项工作还将继续。他说：“对大使而言，这是一个巨大的挑战。”

针对大使馆工作是否将恢复正常的问题，安东诺夫称：“我很难说，要等美方行动。”

受俄美关系紧张影响，俄外交部于今年3月下旬宣布召回驻美大使安东诺夫。美国政府4月15日以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由，对俄实施大规模制裁幷驱逐10名俄外交人员。次日，俄外交部宣布驱逐10名美驻俄外交人员。