韩国前国务总理丁世均宣布参选总统

（早报讯）韩国前国务总理丁世均17日在首尔发表竞选宣言，正式宣布将参加下届总统竞选。他表示，要成为“强大韩国的经济总统”。

当日，在位于首尔麻浦区上岩洞的一个广场上，丁世均举行了总统竞选宣言仪式。

他指出，不平等的原因，开始和结束都是经济。在“强大大韩民国，经济总统”这一竞选口号下，丁世均提出了革新经济、人均收入4万美元（约5万3000新元）、照料型社会等具体构想。他强调，将抚慰国民痛苦疲惫的心灵治愈伤痛，与所有不平等现象作斗争，为消除不公平和不平等带来的差距奉献毕生精力。

丁世均提议将大企业集团大股东的分红、高管和普通员工的工资冻结三年，还指出房地产问题是引发国民被剥削感的资产差距的源头，幷承诺将在任期内提供100万套公租房和30万套公售房。

丁世均于1950年出生于全罗北道，是韩国执政党共同民主党党员。曾担任韩国产业资源部长官，六次当选国会议员。2016年6月，韩国国会选举丁世均为国会上半期议长，任期两年。2019年12月，韩国总统文在寅提名丁世均为国务总理人选。

今年4月，他向文在寅请辞总理。辞职前，他曾访问伊朗，与伊方讨论了伊朗资金在韩被冻结等事宜。

韩国总统由韩国全国范围内的无记名直接投票选举产生，任期五年，不得连任。