俄驻美大使已启程前往美国

（早报讯）俄罗斯驻美大使安东诺夫从莫斯科谢列梅捷沃机场启程前往美国。

据报道，安东诺夫是在美国总统拜登3月17日指俄罗斯总统普京是“凶手”后，于3月21日被俄方召回。俄罗斯外交部随后发表声明称，俄驻美大使将返回莫斯科，就俄美关系走向进行商讨。

一个月后，美国驻俄大使沙利文也以同样的理由返回美国。最近两个多月的时间里，俄美两国大使一直留在本国。

俄罗斯外长拉夫罗夫18日向记者表示，俄美大使返回驻在国是象征性举动，但相当重要。拉夫罗夫在谈及俄美外交关系危机调解前景时表示，一切皆有可能，但必须以同步和对等的措施为基础。

6月16日，俄罗斯总统普京与美国总统拜登在日内瓦举行的会晤，就两国大使返回驻在国工作达成了一致。

沙利文周六（19日）也表示，他将很快返回俄罗斯。沙利文在声明中称，“在此次重要的峰会之后，我迫不及待地返回莫斯科，以领导美国驻俄罗斯大使馆的强大团队，致力于实施拜登总统在日内瓦作出的指示，包括在战略稳定、人权以及与俄罗斯建立稳定和可预测关系方面的指示。”

分析人士认为，此次美俄首脑会晤为双方恢复“冷静对话”提供契机，有助于阻止已处于历史低点的美俄关系进一步恶化，但期待两国关系因此“重启”乃至“正常化”恐怕并不现实。