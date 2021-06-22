4比1大胜俄罗斯 丹麦奇迹出线 

（早报讯）在本地时间今晨上演的B组第三轮生死战中，丹麦以4比1大胜俄罗斯，并借比利时打败芬兰，得以次名奇迹出线，将与威尔士争入8强。

上半场第38分钟，霍伊别尔（Hojbjerg）助攻，达姆斯高（Damsgaard）远射破门。据Opta数据统计，达姆斯高是丹麦队史在欧锦赛的最年轻进球球员（20岁353天），他也成为欧锦赛历史上首位00后进球者。

下半场第59分钟，俄罗斯回传失误送礼，波尔森（Poulsen）推射空门扩大领先优势。第70分钟，久巴（Dzyuba）罚球扳回一城，克里斯滕森（Christensen）、梅赫莱（Maehle）先后破门锁定胜局。最终，丹麦主场以４比1大胜俄罗斯，以小组第二的身份晋级16强。

赛后丹麦、芬兰与俄罗斯同得3分，在计算三角对赛成绩下因得失球优势得以次名出线，将于阿姆斯特丹斗威尔士。芬兰得第3，而俄罗斯则包尾出局。

在B组另一场赛事中，比利时以2比0击败芬兰，小组赛3轮全胜积9分，锁定B组头名晋级16强。

比利时中场主力德布吕纳（de Bruyne）在赛后记者会上称赞队友卢卡库（Lukaku），说他是“我们的秘密武器”。

C组赛事方面，奥地利以1比0险胜乌克兰，并取代后者的次名位置，将于16强斗意大利。

荷兰在C组最后一轮小组赛继续展现实力，凭德派（Depay）首开纪录，加上韦纳尔杜姆（Wijnaldum）下半场梅开二度，以3比0大胜北马其顿，3连胜强势晋级。