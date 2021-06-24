俄民众不愿打冠病疫苗 花钱伪造接种证书

（早报讯）俄罗斯疫情严峻，不过民众接种冠病疫苗的意愿却不高，甚至有人不惜花钱买假接种证书。

法新社报道，俄罗斯周四（6月24日）新增逾2万起冠病确证病例，以及死亡病例568起，为１月以来新高。

不过，一项独立民调显示，越有六成的俄国人表示不打算接种。俄罗斯去年底开始免费为民众接种疫苗，但根据总统普京19日的谈话，在全国1亿4400万人口当中，只有约1800万人接种了至少一剂疫苗，仅占人口12%。

有当地民众表示，对国产的“卫星V”冠病疫苗缺乏信心。

一名30来岁的俄国男子谢尔盖便花了1万5000卢比（约279新元），通过网上卖家“开通”假接种证书。他称，购买假证书三周后，能在政府官方网站查到他已完成接种的记录。

疫情严峻的莫斯科上周发布的市政令，强制从事服务业的市民接种冠病疫苗。此外，从6月28日起，莫斯科民众前往餐馆用餐时，也必须证明自己已经接种或是冠病康复者。

一名售卖假接种证书的黑市卖家透露，他每天都会收到20到30个假证书订单。

据悉，黑市当中售卖的较低廉的纸制的假接种证书要价约2000卢比（约37新元）。此外，还有中间人声称能以3万卢比（约557新元）的价格，收买医护人员丢弃疫苗并将造假的个人接种资料上载至政府平台。