欧盟领导人拒绝举行俄欧峰会俄方表遗憾

（早报讯）德国总理默克尔25日表示，欧盟领导人拒绝了德国和法国推动与俄罗斯总统普京重启会晤的提议，俄罗斯克里姆林宫25日对此表示“遗憾”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫25日表示：“总统普京过去和现在，都有兴趣在莫斯科和布鲁塞尔之间建立可行的关系。”

法国和德国正推动欧盟与俄罗斯总统普京直接举行正式会谈，然而却遭遇挫败。在布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，默克尔在与欧盟领导人会谈后表示：“我们今天不可能就应立即举行高层会晤达成一致。”默克尔表示，各领导人已同意保持和发展与俄罗斯的“对话形式”。她说：“我本希望看到在这方面迈出更大胆的一步。”

立陶宛总统瑙塞达当天表示，欧盟与俄罗斯的关系正在恶化，“不会与俄罗斯举行欧盟领导人级别的会议”。

上周，美国总统拜登在日内瓦与普京举行会谈后，德国和法国在欧盟峰会上提出了恢复与普京会晤的建议，这让欧盟成员国措手不及。许多成员国，尤其是东欧国家均表示反对。据消息人士称，讨论过程中，约10个国家的代表“发出信号”，不喜欢这一想法。

自2014年克里米亚争端以来，欧盟还没有与普京举行过会谈。

伦敦国际战略研究所俄罗斯和欧亚事务高级研究戴维斯表示：“法国和德国在当下正试图与俄罗斯建立某种新关系，这让一些较小的欧盟国家感到意外和不安”；“如果英国仍留在欧盟，它也会对此发出警告。”