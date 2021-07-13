法国出台新规 医护人员等强制接种冠病疫苗

（早报讯）法国政府将采取包括强制医护人员接种冠病疫苗等在内的一系列措施，以防止疫情反弹。

法国总统马克龙周一（12日）晚发表电视讲话说，随着德尔塔变种冠病病毒（即B16172变种冠病病毒）在全球快速蔓延，法国面临疫情强烈反弹的危险。由于德尔塔毒株的传染性是原始病毒的3倍，严重影响未接种疫苗人群，必须为尽可能多的人接种疫苗。

马克龙宣布，所有与脆弱人群接触的人员必须接种疫苗，包括医院、诊所、养老院等机构的工作人员，以及因工作需要与脆弱人群接触的专业人士和志愿者。马克龙要求这项措施立即展开，9月15日后将进行检查，并对不接种疫苗的人员进行惩罚。

此外，从7月21日起，12岁以上法国人进入超过50人的文化或游乐场所时必须持“健康通行证”；从8月初开始，“健康通行证”的使用范围扩大到咖啡馆、餐厅、购物中心、飞机、火车、长途客车和医疗机构等。“健康通行证”包含持有者已接种冠病疫苗或核酸检测结果呈阴性等信息。

根据法国公共卫生部门7月12日公布的数据，过去24小时该国新增冠病确诊病例1260起，累计确诊581万3899起；新增死亡病例28起，累计死亡11万1382起。

截至7月11日，法国已有超过3500万人接种至少一剂冠病疫苗。