俄方：塔利班保证不会利用阿富汗领土侵犯第三国利益

（早报讯）俄罗斯总统阿富汗问题特别代表、外交部第二亚洲司司长卡布洛夫周三（14日）在接受俄媒体采访时表示，塔利班保证不会利用阿富汗领土侵犯第三国利益，包括俄罗斯和中亚国家。

卡布洛夫说，俄方正在密切关注阿富汗局势发展，塔利班任何损害俄罗斯中亚盟友安全的企图都将给塔利班自身造成巨大损失。塔利班知道中亚地区安全问题对俄罗斯的敏感性。

卡布洛夫表示，阿富汗局势导致中亚国家的关注。应该看到，阿富汗政府军成员逃到塔吉克斯坦后，塔利班并没有追入塔吉克斯坦境内。塔利班不希望军事行动从阿富汗蔓延至其他国家。

卡布洛夫说，俄罗斯从多年以前就认为该地区的局势会随着美军撤出而恶化，因此很早就和塔利班建立了联系。由于有了和塔利班的接触，俄方可以与阿富汗境内任何力量进行对话。卡布洛夫说，俄方呼吁阿富汗政府军与塔利班展开谈判，以组建联合政府。

据俄罗斯红星电视台14日消息，俄罗斯驻塔吉克斯坦第201军事基地的1000多名官兵开始进行演习。

据早些时候消息，7月8日至9日，塔利班代表团到访莫斯科。期间，双方就阿富汗局势进行了讨论。

近期，阿富汗局势恶化，塔利班夺取阿富汗北部许多地区控制权。塔吉克斯坦边防部门发布消息称，大批阿富汗政府军官兵在与塔利班交战后被迫退入塔吉克斯坦境内。据塔斯社消息，塔吉克斯坦已因阿富汗局势向集安组织成员国请求援助。俄罗斯副外长鲁坚科表示，俄罗斯将视阿富汗局势发展决定是否增援塔吉克斯坦。