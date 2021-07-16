拜登默克尔对北溪2号存分歧 但同意团结应对中俄

（早报讯）美国总统拜登和即将卸任的德国总理默克尔誓言要共同努力，抵御俄罗斯的侵略及抵制中国的反民主行动。

路透社和彭博社综合报道，拜登周四（15日）在与默克尔的联合记者会上说：“我们将继续站在一起，保卫我们在北约的东翼盟友，抵御俄罗斯的侵略。”他也说：“当我们看到中国或任何其他国家破坏自由和开放的社会时，两国都会捍卫民主原则和普世权利。”

不过，拜登也承认，双方对围绕“北溪2号”天然气管道项目仍存有分歧。

拜登说：“我重申了我对北溪2号项目的担忧，但默克尔总理和我一致认为，绝不能允许俄罗斯使用能源作为胁迫或威胁邻国的武器。”批评人士称，这个项目可能会增强俄罗斯的影响力，并通过减少乌克兰对输往欧洲天然气收取的过境费，损害乌克兰的利益。

默克尔通过翻译说：“我们对这个项目的意义有着不同的评估，但让我非常明确地说，我们的想法是，乌克兰仍是天然气输送的过境国，乌克兰仍然像世界上任何其他国家一样——拥有领土主权，这就是为何我们会参与这个项目。”

默克尔也强调，德国和美国“拥有共同的价值观和共同的决心来应对这个时代的挑战。”

美国多次施压德国放弃与俄罗斯合作北溪2号项目，遭德方强烈反弹。这一项目可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送至欧洲各国，预计今年夏季可建成。

默克尔已表明她不会参加今年的德国大选，因此这很可能是她任内最后一次访问美国。