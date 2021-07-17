美国发现1名从尼日利亚返美的猴痘患者

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）周五（16日）表示，得克萨斯州发现一名猴痘患者，该病人是近期从尼日利亚返美的美国居民。

新华社报道，猴痘（Monkeypox）是一种病毒性人畜共患病，猴痘患者的症状与天花患者相似。这种病毒可通过密切接触由动物传染给人，也可在人与人之间传播。

美国疾控中心指人体感染猴痘病毒的初期症状常为流感样疾病或淋巴结肿胀，后发展为面部和身体的大面积皮疹，患者的病程通常为两周至4周。

据美国疾控中心介绍，目前这名患者在达拉斯市住院治疗。化验表明，其感染的是一种常见于西非地区的猴痘病毒，人感染该病毒的死亡率约为百分之一。

美国疾控中心正与相关航空公司、得州和地方卫生部门合作，联系在两个航班上可能与这名患者密切接触的人。这两个航班分别是7月8日自尼日利亚拉各斯市飞往美国亚特兰大市的航班，以及7月9日自亚特兰大飞往达拉斯的航班。

美国疾控中心说，由于目前美国机场和航班都要求乘客戴口罩，因此在机场和航班上通过呼吸道飞沫将猴痘病毒传播给其他人的风险较低。

据美国疾控中心消息，在美国发现上述猴痘患者前，英国、以色列、新加坡近期曾报告6起猴痘病例，其患者都是从尼日利亚返回的旅客。美国的这名患者与其他6起猴痘病例之间没有关联。