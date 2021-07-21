俄学者研发治疗乙型肝炎的独特技术

（早报讯）俄罗斯联邦卫生部下属国家结核病和传染病医学研究中心表示，该中心学者成功研发治疗乙型肝炎的独特技术。

消息称：“在定点蛋白质核酸酶技术基础上研发制药本质原型（有效物质），在世界上属于首次。这种蛋白核酸酶能够在数个昼夜内摧毁受感染细胞内99%以上的病毒基因组。”研发人员披露，这种物质的特点是无毒，使用安全。该中心代表指出，未来将在研发的有效物质基础上制造医药制剂。

此前，俄罗斯联邦消费者权益及公民平安保护监督局局长波波娃曾称，俄罗斯在在过去的15年中，急性乙型肝炎的发病率下降了16倍。就急性乙型肝炎的低发病率而言，俄罗斯是全球的领先者之一。

据世界卫生组织报道，乙型肝炎是由乙型肝炎病毒导致的可能危及生命的肝脏感染。它是一个主要全球卫生问题，可造成慢性感染。乙肝患者死于肝硬化和肝癌的风险很高。已有一种安全有效的疫苗，对乙肝的保护程度可达98%-100%。预防乙肝感染可避免出现相关并发症，包括发展到慢性病和肝癌。

肝炎可由病毒、酒精、药物等多种因素引起，通常生活中所说的肝炎，多指由肝炎病毒引起的病毒性肝炎。乙型肝炎和丙型肝炎是最常见的两种病毒性肝炎。据估计，全球约有3.25亿人患有乙肝或丙肝，每年造成约130万人死亡。