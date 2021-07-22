美国和德国达成北溪2号协议以反击俄罗斯

（早报讯）美国和德国周三（21日）公布了一项关于“北溪2号”（Nord Stream 2）天然气管道的协议，根据该协议，柏林承诺对俄罗斯将能源用作对抗乌克兰和其他中欧和东欧国家的武器的任何企图做出回应。

由于该管道允许俄罗斯将天然气从其北极地区直接输送到德国，这可能切断其他国家，因此该协议旨在减轻其战略危险；该管道建在波罗的海下，斥资110亿美元（约150亿新元），目前已完成98%。美国一些官员对此管道表示反对，但拜登的政府选择不试图通过美国的制裁来扼杀它。

美国已经与德国谈判了该协议，如果俄罗斯试图利用管道伤害乌克兰或该地区其他国家，该协议威胁要向俄罗斯强加成本。但这些措施似乎对平息乌克兰的担忧无济于事，乌克兰表示正在要求与欧盟和德国就管道问题进行谈判。该协议还面临美国和德国的政治反对。

一份载有该协议细节的联合声明称，华盛顿和柏林“一致决心通过制裁和其他工具强加成本，让俄罗斯对其侵略和恶意活动负责。”

声明说，如果俄罗斯试图“将能源用作武器或对乌克兰采取进一步的侵略行动”，德国将自行采取措施并推动欧盟采取行动，包括制裁，“以限制俄罗斯在能源领域向欧洲的出口能力”。

根据该协议，德国将“利用所有可用的杠杆”将俄罗斯-乌克兰天然气过境协议延长10年，该协议是乌克兰的主要收入来源，将于2024年到期。德国还将向旨在提高该国能源独立性的新的10亿美元“乌克兰绿色基金”捐款至少1.75亿美元。