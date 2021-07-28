拜登警告：网络攻击可能导致“真正开火交战”

（早报讯）美国总统拜登周二（27日）警告，对美国发动重大的网络攻击，可能导致大国之间“真正开火交战”，其言论突显华盛顿把俄罗斯和中国视为越来越大的威胁。

路透社报道，自美国大型企业包括太阳风集团、输油管道运营商科洛尼尔管道运输公司和肉类加工巨头JBS SA接连遭到大规模勒索软件攻击，网络安全已成为拜登政府的优先关注事项。

拜登周二访问弗吉尼亚州麦克莱恩（McLean）的国家情报总监办公室，并发表了半小时演说。

拜登在演说中警告，黑客大规模攻击美国网络系统，可能会点燃战火。他说：“我认为这是很可能发生的，如果我们最终爆发战争——与一个超级大国真正开火交战，这将是破坏网络活动带来的最严重后果，而这个可能性正以指数级上升。”

6月16日拜登和俄罗斯总统普京在日内瓦举行峰会，拜登在峰会上向普京表明，美国的关键基础设施是国家行为体（nation-state actors）不得触碰的底线。

美国白宫表示，美俄首脑峰会后，白宫国家安全团队高层就美国网攻事件一直与克里姆林宫的高级官员保持联系。

拜登也在周二的演说中透露，俄罗斯已在干涉美国明年的中期选举，并强调中国构成的威胁。

拜登指中国国家主席习近平意志坚定，“执意要让中国的军事力量成为全球最强，并在2040年代使中国成为世界上最大且最卓越的经济体。”