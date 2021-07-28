全球累计冠病确诊病例逾1.95亿起 专家称疫情不会在2022年结束

（早报讯）据美国约翰斯·霍普金斯大学的疫情追踪数据，截至7月28日早上，全球累计确诊冠病病例已超过1.95亿起，死亡病例超过417万起，接种疫苗超39.1亿剂次。俄罗斯专家表示，在当前全球冠病疫苗接种速度下，疫情不会在2022年结束。

美国冠病疫情持续反弹，该国疾病控制与预防中心（CDC）27日建议已完全接种新冠疫苗的民众，在疫情高发地区的室内公共场合佩戴口罩，美国总统拜登也将宣布疫苗接种新要求。专家指出，美国可能会再次出现单日新增病例超过20万起的情况。

美国在过去一周平均每天新增病例超过5万7300起。截至7月27日，在过去七天里，35个州的病例比前一周增加了50%或更多。截至27日17时，美国冠病确诊人数累计超过3457.7万人，死亡人数超过61.1万人。

俄罗斯卫星网28日消息称，俄罗斯“矢量”病毒学与生物技术国家科学中心叶卡捷琳堡分中心负责人谢苗诺夫说，当前全球疫苗接种速度很慢，照这样下去2022年还要继续抗击冠病疫情；如果加快接种进程，疫情会更快地结束。谢苗诺夫指出，过去多年的经验表明，要彻底结束疫情大流行进程需要两三年的时间，结束的早晚首先取决于集体免疫的形成速度。

欧盟委员会主席冯德莱恩27日发表视频声明说，欧盟已有70%的成年人接种了至少一剂冠病疫苗，57%的成年人已完全接种，这个进度与既定目标相符。冯德莱恩说，欧委会的目标是到7月底为欧盟至少70%的成年人提供至少一剂疫苗保护，如今这一承诺已经兑现。她提醒说，最早在印度发现的德尔塔毒株非常危险，所有人都要尽可能接种疫苗。她承诺，欧盟将继续为人们提供足量疫苗。