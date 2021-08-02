美国感染呼吸道病毒和德尔塔冠病毒病例同时上升

（早报讯）美国卫生官员对德尔塔变种冠病病毒病例和呼吸道合胞病毒病例同时激增表达担忧。

呼吸道合胞病毒（Respiratory syncytial virus，简称RSV）是一种类似流感的高度传染性疾病，感染者多为儿童和老年人。

《纽约时报》报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，RSV病例自6月初以来逐渐上升，在过去一个月更达到更大峰值。

RSV的症状包括流鼻水、咳嗽、打喷嚏和发烧，通常是在秋季开始传播，这使得今年夏季达到高峰非比寻常。

休斯顿得克萨斯儿童医院儿科医生哈克近日在推特上一连发了多条推文，对冠病确诊病例和RSV病例同时增加表示担忧。

身兼得克萨斯儿童医院一项爱之病倡议项目首席医疗官的哈克说：“这之前的多个月，我们很少看到儿童冠病确诊病例，甚至清零。现在每天因冠病被送入医院的婴儿、儿童和青少年越来越多。”

她指患者的年龄介于两周大到17岁，其中一些患者感染了冠病肺炎。

哈克在星期天（8月1日）的推文中写道：“我们正处在冠病确诊病例大量激增的前端，而我们现在所处理的RSV重症婴幼儿病例数相当于冬季水平。我担心我们的床位和医护人员将无法支撑下去。”

根据得州卫生部的数据，得州RSV病例从6月初开始增加，并在7月中旬达到高峰。

佛罗里达州的RSV病例也出现激增，根据一份RSV监察报告，佛州今年的RSV感染率高于过去多年相同时期。

美国有线电视新闻网（CNN）指路易斯安那州过去两周的RSV病例也暴增了244%。

根据《纽约时报》的数据，在美国RSV病例持续增加之际，过去两周全美的新增冠病确诊病例也劲升了148%，而冠病住院病例也增加了73%。