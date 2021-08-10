日高官示意各地知事采取更严厉防疫措施

（早报讯）日本负责防疫策略的经济部长西村康稔周一（9日）与实施紧急状态的首都圈和大阪、冲绳等六个都府县知事在网上举行会议。

共同社报道，西村康稔在会议中告诉各地知事，他们可以依照自己的判断制定更严厉的防疫措施，包括要求大型商业设施停业或限制入场等。

参与视讯会议的知事均对实施紧急状态后感染人数并未减少心存危机感，并要求中央政府采取根本性的应对措施。

西村康稔表示，多个大规模商业设施发生较大的集体感染，并以冲绳县实施停业要求等为例，说明他们可以根据疫情发展采取更为严厉的措施，并希望他们能继续通力合作。

神奈川县知事黑岩祐治表示，该县的“医疗体系已濒临崩溃”，并指出，“若不彻底限制人流，德尔塔变种毒株的蔓延情况将无法改变”。他认为中央政府去年4月首次发布紧急状态时力争实现减少80%接触等措施是必要的。

黑岩祐治认为，“单靠一个都道府县无法实现此目标”，并要求中央政府制定统一应对措施。

大阪府知事吉村洋文则要求中央政府优先为实施紧急状态地区提供“抗体鸡尾酒疗法”的新药，以防止冠病患者病情恶化。

东京奥运8月8日闭幕后，日本首相菅义伟9日在长崎市召开记者会，就冠病疫情急速扩大呼吁民众避免外出。他说：“本周开始是盂兰盆节。德尔塔变种毒株导致前所未有的疫情扩大持续，我认为现在是极为关键的时期。”