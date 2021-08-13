美国人口更趋多元 10年普查显示白人数量首次下降

（早报讯）美国最新人口普查数据显示，在过去10年美国的白种人数量首次减少。在2010年至2020年间，美国人口更趋多元化，而拉丁裔和亚裔人口显著增加。

路透社报道，美国人口普查局周四（12日）公布每10年进行一次的人口普查显示，虽然非拉丁裔白种人依然是美国的最大族群，但其占比在10年间缩减了8.6%。现在白种人仅占美国总人口的57.8%，为有记录以来的最低占比。

反观多种族组别却劲升多达276%，从2010年的900万人增加至2020年的3380万人。

在个别州方面，以全美人口数量数一数二的加利福尼亚州和得克萨斯州来看，拉丁裔首次成为加州的最大族群，占其总人口的39.4%；另外，在得州，非拉丁裔白种人在该州的占比为39.7%，仅略高于拉丁裔的39.3%。

一些人口学家说，到了2045年，白种人仍可能是美国的最大单一群体，但其数量可能会少于其他种族包括拉丁裔、非裔和亚裔等的总和。

美国人口最多的十大城市过去10年保持不变，纽约市仍然高居榜首，有880万居民。数据还显示，美国过去10年的人口增长率是自1930年大萧条以来最低的。

另据美国之音，共和党人和民主党人在控制本州州议会时往往会朝对他们有利的方向划分选区，把可能投票反对他们的选民尽可能集中划入极少数选区，希望用这种手法拿下其余的多数选区。

然而少数州采用了独立委员会的方式来重新划分本州的议会选区，希望能让这个十年一度的选区重划程序对两个政党来说都是公平的。

无论如何，选区每10年重新划分一次会让两党大兴诉讼，相互指责对方出于本党私利而不公平地乱划选区，让法官就具体的地理界线做出最后决断。

今后几个月美国多数地区将重新划分选区，预计这一次的争议将会更大。