俄罗斯表示不急于承认阿富汗新政府

（早报讯）据俄罗斯卫星通讯社16日报道，俄罗斯总统普京的阿富汗问题特别代表卡布洛夫当天表示，俄罗斯不会急于承认或不承认阿富汗新政府，这将取决于他们的行为。

卡布洛夫在“莫斯科回声”广播电台节目中说：“首先，谁也不会急于承认。承认或不承认将取决于新政府的行为。我们将密切关注他们近期会在多大程度上负责任地治理国家。根据结果，俄罗斯领导层将得出必要结论幷作出决定。”

卡布洛夫还表示，俄罗斯将撤离其驻阿富汗大使馆约100名工作人员。他还说，俄罗斯驻阿富汗大使将在17日与一名塔利班代表会面，幷讨论其驻阿富汗外交使团的安全问题。此前，俄罗斯驻喀布尔大使馆方面表示，使馆目前没有危险，所有外交人员正常工作。

卡布洛夫还说：“（塔利班进入喀布尔）出乎意料，因为我们以为，阿富汗军队终究能抵抗一段时间。”

其它国家方面，8月16日，德国已开始从阿富汗撤离德公民。德新社报道称，16日，德国驻喀布尔大使馆的部分工作人员16日乘坐一架美国飞机抵达卡塔尔首都多哈。法新社16日报道称，据德国政府官员称，德国计划向阿富汗部署军队，以进行人员疏散工作。

据英国《卫报》报道，英国国防大臣华莱士16日表示，英美军队以及其他国家的军队仍在继续将人员空运出喀布尔机场。华莱士说：“我们已经派遣了600多名士兵，确保机场的安全正常运转，同时护送人员进入机场，幷将他们带上航班。”

华莱士表示，计划在未来的24到36小时或更长的时间内撤离1500人。他补充说，目前正在努力“消除任何官僚障碍”，以确保通过安检的人能够飞往英国。

华莱士还说：“如果按照计划进行，飞机可以实现每天撤离1000多人。不过目前，处理速度受到影响，我正在试图解决这个问题。”