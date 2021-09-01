塔利班或9月3日宣布组阁 多国开出承认塔利班政权“条件”

（早报讯）阿富汗塔利班新政权组建正在紧锣密鼓筹划之中。有消息称，塔利班将在9月3日宣布组阁。各国面对现实，对于承认塔利班政权提出了各式各样的“前提条件”。

据报道，美国政府8月27日表示，美方不急于以任何形式承认塔利班政权。美国总统拜登也说，美方将与其他国家商量，为承认塔利班政权或与其合作设定“严苛条件”。

美国政府曾说，承认任何新的塔利班政权，附带条件是不允许阿富汗领土被用来当作恐怖主义基地，且要尊重人权，特别是妇女权益。不过，美中央司令部司令麦肯齐8月30日表态称，“为了保护本国公民和保证他们能够安全地离开阿富汗，我们将与塔利班合作，与阿富汗新政权合作，不管是谁执政。”

法国外交部长勒德里昂为该国承认塔利班政权，设定了五个条件。包括尊重人道主义法，允许一些阿富汗人离开该国；澄清与所有恐怖主义的关系；尊重权利，尤其是妇女的权利；在阿富汗领土上接受人道主义援助；包容性政府的宪法。

英国《泰晤士报》日前报道，英国首相约翰逊表示，如果塔利班能够阻止恐怖组织从阿富汗发动袭击，英国将在外交上承认塔利班政权。约翰逊说，“如果喀布尔的新政权想要得到外交承认”，就必须“防止阿富汗再次成为全球恐怖主义的温床”。

俄罗斯总统阿富汗问题特别代表卡布洛夫表示，莫斯科正在努力与塔利班建立正常关系，是否承认塔利班政权将根据新政权的作为来决定。“我们会仔细观察他们近期如何治理国家，俄罗斯领导人将根据这些结果，作出必要结论”。

据英国新闻网站“中东之眼”此前报道，土耳其即将与阿富汗塔利班达成一项协议。根据协议，土耳其将承认塔利班政权，幷将与卡塔尔合作运营喀布尔机场。