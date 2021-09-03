拜登：得州堕胎禁令制造违宪混乱与恶劣影响

（早报讯）美国总统拜登周四（2日）说，最高法院拒绝废除得克萨斯州堕胎禁令的做法，是对女性权利“前所未有的冲击”。

中新社报道，美国联邦最高法院9月1日晚以五票对四票的投票结果，拒绝废除得州当天开始实行的堕胎禁令。九名大法官中，首席大法官罗伯茨与三名自由派大法官支持废除堕胎禁令，另外五名保守派大法官反对废除。

此次得州实行的法律规定，女性在怀孕六周之后禁止堕胎。这是自美国联邦最高法院1973年裁定堕胎合法以来最严格的反对堕胎法律。

该法律还规定，民众可主动寻找、起诉“协助或教唆”女性堕胎的人。如果起诉成功，将可获得至少1万美元（约1.35万新元）奖金。

拜登周四发表声明说，得州的堕胎禁令“太过极端”，甚至强奸和乱伦所致怀孕也不能例外。该法律将“制造违背宪法的混乱和恶劣影响”。

拜登还表示，白宫法律团队正在寻找方案，将试图通过联邦机构来保证得州女性可以“安全、合法”堕胎。

民主党籍的众议院议长佩洛西周四也发文谴责最高法院的决定。佩洛西说，这是对“女性权利和健康的违背宪法的打击”，她还表示，将在众议院表决相关法案，以保障所有女性堕胎权利。

对于多方反对，共和党籍的得州州长阿博特表示，堕胎法律将不会使得州对公司和个人而言失去吸引力，实际上很多公司和个人对得州的立场表示赞同。

阿博特说：“目前有越来越多公司迁至得州，这个数字正在上升，而不是下降。”