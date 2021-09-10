“北溪2号”管道建成年底将开通

（早报讯）俄罗斯天然气工业股份公司（简称俄气）周五（10日）宣布，“北溪2号”项目管道建成，计划于年底开通运营。

该公司在声明中称：“在俄气的业务会议上，董事会主席阿列克谢·米勒表示，莫斯科时间10日早上8时45分（新加坡时间下午1时45分），‘北溪-2’天然气管道的建设工作已全部完成。”

“北溪2号”项目旨在铺设一条从俄罗斯经波罗的海海底到德国的天然气管道，项目管道由两条支线组成。该项目设计年输气能力为约550亿立方米，可绕过乌克兰把俄罗斯天然气输送到德国和欧洲其他国家。

美国和乌克兰长期反对“北溪2号”项目，称其为俄罗斯地缘战略项目，德国和俄罗斯则表示该项目为商业项目。

今年8月，美国公布了针对项目相关公司的一揽子制裁计划。美国认为该项目将增强俄罗斯在欧洲能源市场的影响力，进而削弱北约和欧盟国家在这一领域的影响，美国的国家安全、外交政策和经济都将受到威胁。

乌克兰方面则认为，“北溪2号”的启用意味着将损失数十亿美元的天然气运输费用。

俄政府称，美方阻挠“北溪2号”项目，意在挤占俄罗斯能源市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。也否认该项目计划用于削减乌克兰能源的市场份额。

有分析指出，“北溪-2”投运后，短期内对平抑欧洲天然气价格效果有限，但从长远来看，将给欧洲提供更多能源保障，也契合欧洲能源结构转型需求。