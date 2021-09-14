印尼卫生部长：印尼计划在11月向外国人重开边境

（早报讯）印度尼西亚计划在70%的目标人口至少接种一剂冠病疫苗后，于11月开始向外国人开放边境。

印尼卫生部长布迪周二（14日）接收路透社采访时说，他以英国采取的策略为鉴；他说，英国将接种第一剂疫苗为优先，并降低了住院率和死亡率。

他说：“所以就我们而言，我们专注于第一剂。如果我们能够为2.08亿目标人口中的70%接种疫苗，如果我们能够达到1.4至1.5亿人口，即为70%接种第一剂，那么我们就可以逐渐开始重新开放。”他表示，预计印尼将于11月达到此目标。

这是印尼高级部长首次就重开边境公开承诺明确的时间。目前只有持有外交签证或工作签证的外国公民，或有资格获得其他豁免的人，才允许进入印尼。

布迪说，一旦70%目标人口完成接种两剂疫苗，当局将进一步放宽边境限制。印尼内阁部长们还提出要重新开放度假胜地峇厘岛，但没有确定时间。

印尼目前有25%目标人口接种了疫苗，但布迪说，通过部署警察和军队帮助发放疫苗，接种率将需要几乎翻倍，达到每天200万剂。当局希望到明年3月有超过1.4亿人接种两剂疫苗。

印尼累计冠病确诊病例超过410万起，累计死亡病例13万9000起，但是确诊率已下降，7月下旬为31%，但在周二（14日）为2%。

布迪说说，印尼在接种第一剂疫苗的人数位居第六，仅次于中国、美国、印度、巴西和日本。然而，他说，他不能保证印尼不会出现第三波疫情。“这是极难预测的。”