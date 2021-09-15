热带风暴夹带大雨 美国得州路州淹水断电

（早报讯）热带风暴“尼古拉斯”缓慢穿过墨西哥湾沿岸，给得克萨斯州和路易斯安那州带来倾盆大雨，街道被淹没，数十万家庭和企业断电。

根据路透社统计，截至当地时间周二（14日）下午，路州9万4000余用户和得州18万6000用户仍然没有电力供应。

原为飓风的“尼古拉斯”（Nicholas）当天早前在得州湾海岸登陆后减弱为热带风暴，至今未有任何死亡报告。

美国国家飓风中心预计，至周二午夜前，这场风暴每小时将给当地带来3至7公分的降雨量；上得州海岸和路州南部个别地区的降雨量可能超过12公分。

国家飓风中心说，截至当地时间周二晚上7时（新加坡时间周三早上8时），“尼古拉斯”已离开休斯敦，向东面路州挺进，最强持续风力为时速35英里。预计到了周四，风暴将以6英里时速进入路州、密西西比州和佛罗里达州狭长地带。

“尼古拉斯”登陆前，得州和相邻的路州已宣布进入“紧急状态”。得州州长阿博特呼吁居民对“洪水和降雨造成的潜在危害”做好准备。14日，得州最大城市休斯敦的机场和港口停运，中小学校停课。

路州州长爱德华兹14日说，预计“尼古拉斯”对该州西南部造成的威胁最为严重，“可能会有暴雨和山洪暴发”。

得克萨斯和路易斯安那两州都曾多次遭受飓风灾害。2005年8月，飓风“卡特里娜”冲垮路易斯安那州最大城市新奥尔良的防波堤，导致美国南部受灾地区逾1800人死亡。