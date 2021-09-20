俄国会大选被指涉舞弊 遭欧盟美国谴责

（早报讯）德国政府发言人表示，俄国国会大选传出舞弊，必须严正看待并彻底调查。欧盟则谴责反对派在选前遭到恐吓，且大选过程缺乏国际独立观察人。

法新社报道，德国政府发言人塞柏特表示：“选举观察人提出指控，俄国反对派成员提到有大量的违规行为。这必须被严正看待与釐清。”

俄选举结果显示，俄罗斯总统普京所属的团结俄罗斯党取得国会绝大多数席次。反对派指控当局大规模作票。

据报道，三天的国会选举在19日结束投票。普京的批评者在选前遭遇空前镇压，选前民调显示团结俄罗斯党的支持度来到史上新低。

不过，团结俄罗斯党依旧在国会取得三分之二多数席次，团结俄罗斯党理事会秘书图尔恰克还称这是一次“赢得干净且令人信服的胜利”。

欧盟指控选前出现一种恫吓氛围。欧洲对外事务部发言人史丹诺说：“我们在选前看到的是，所有发出批评的独立声音都面临遭到恐吓的气氛。”史丹诺说，反对派声称选举出现大规模舞弊，欧盟对于来自当地选举观察人的举报深表关切。

他说：“那里没有国际的独立观察人，所以很难看到选举过程实际上如何进行。不过有多个当地独立观察人回报，选举期间出现许多违规行为。”

除了欧盟，美国国务院也发表声明，指俄罗斯在近期选举中阻止公民行使公民和政治权利，而美国不承认俄罗斯在乌克兰主权领土上进行的杜马选举。