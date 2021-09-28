五角大楼：美国成功试射雷神高超音速武器

（早报讯）美国国防部周一（27日）宣布，美国成功试射速度超过音速五倍的一种吸气式高超音速武器，这是自2013年以来美国首次成功试射此类武器。

路透社报道，美国国防高级研究计划局（DARPA）在一份声明中表示，高超音速吸气武器概念（HAWC）的自由飞行试验于上周进行。

声明说，高超音速武器在高层大气中以超过音速五倍的速度飞行，每小时飞行约6200公里。

DARPA说：“由雷神技术公司（Raytheon Technologies）制造的这枚导弹，在其诺斯罗普格鲁曼超燃冲压发动机（超音速燃烧冲压喷气发动机）启动的前几秒钟就已经脱离其搭载的飞机。”

雷神技术公司导弹与防御部门总裁克雷默（Wes Kremer）说：“国防部已将高超音速武器和反高超音速能力确定为我们国家安全的最高技术优先事项。

他说：“美国和我们的盟友必须有能力阻遏与击败对这类武器的使用。”

在美国进行此次试射之际，美国与其竞争对手正加快步伐研发高超音速武器。俄罗斯今年7月宣布，俄罗斯军舰在俄西北部白海水域成功试射“锆石”（Zircon)）高超音速巡航导弹，并成功命中预定目标。俄罗斯总统普京将之比喻为世界上无与伦比的新一代导弹系统之一。