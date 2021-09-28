美俄将于本周举行第二轮战略会谈

（早报讯）美国国务院表示，美国和俄罗斯将在本周晚些时候举行第二轮战略会谈，试图解决双方在核武器及网络安全等方面的分歧。

据美国媒体报道，美国国务院周一（9月27日）发布声明称，美国副国务卿舍曼将与一个跨部门代表团前往瑞士日内瓦，与俄罗斯代表团进行会谈。双方打算“进行深思熟虑的有力对话，为未来军备控制和降低风险的措施奠定基础。”舍曼将从日内瓦前往伯尔尼，然后前往乌兹别克斯坦，并在印度和巴基斯坦结束行程。

美国总统拜登和俄罗斯总统普京在6月的峰会上同意重启美俄谈判。俄美双方于7月28日在日内瓦举行第一轮战略稳定对话。

俄罗斯副外长里亚布科夫和美国常务副国务卿舍曼分别率领双方的跨部门代表团与会，双方讨论了维持和巩固战略稳定，以及与军控前景相关的问题。

据报道，美方表示，与俄罗斯副外长里亚布科夫的会谈是“实质性和专业性的”，但报道指出，双方除了同意再次会晤外，几乎没有取得实质性成果。

报道援引一位曾参会的美国国务院高级成员的话称，美国对初次的交流感到高兴，并希望这将成为双方就军备控制和其他战略问题进行“持续及富有成效的对话”的开始。会谈的议程不仅限于传统的核军备控制，还深入探讨了太空探索、人工智能的使用以及网络安全问题。