美国：美俄进行了深入与实质性的战略性对话

（早报讯）美国白宫表示，美国常务副国务卿舍曼与俄罗斯副外长里亚布科夫分别率两国跨部门代表团出席会议，双方进行了深入、实质性的讨论。

美国与俄罗斯代表周四（9月30日）在瑞士日内瓦举行双边战略稳定对话第二次会议，两国同意成立两个跨部门专家工作组。

新华社报道，根据美方当天发表的联合声明，美国常务副国务卿舍曼与俄罗斯副外长里亚布科夫分别率两国跨部门代表团出席会议，双方进行了深入、实质性的讨论。

声明说，美俄同意成立跨部门专家工作组“未来军备控制原则和目标工作组”与“具有战略影响的能力和行动工作组”。双方还同意，两个工作组将进行会晤，并在之后举行第三次全体会议。

里亚布科夫在会谈结束后对俄罗斯媒体表示，虽然两国在认知层面以及核武器政策具体层面，甚至在解读对方意图方面仍存在很多分歧，但双方拥有将会谈进程向前推进的意愿。

里亚布科夫说，俄美双方同意建立两个工作组，一个负责处理军控问题，另一个负责处理有关核武器的技术问题等。此外，俄方对美国、英国和澳大利亚近期宣布建立新的三边安全伙伴关系机制（AUKUS）表示担忧，认为该机制可能违反核不扩散体系。俄方不接受美方在中亚国家任何形式的军事存在，俄在这一问题上的立场没有丝毫变化。

今年6月16日，美国总统拜登和俄罗斯总统普京在日内瓦举行会晤，双方会后发表联合声明说，两国将就军控和降低冲突风险等开展双边战略稳定对话。舍曼和里亚布科夫7月28日在日内瓦举行了双边战略稳定对话首次会议。