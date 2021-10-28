美国警告莫斯科大使馆可能因签证纠纷而停止运作

（早报讯）一名美国官员周三（27日）警告说，除非与俄罗斯在增加外交官签证数量方面取得进展，否则美国驻莫斯科大使馆明年可能停止履行大部分职能。

美国本月早些时候停止在莫斯科办理签证，俄罗斯人不得不前往美国驻华沙大使馆。

美国国务院一名高级官员告诉媒体：“我们需要尽快有所进展。”“我们将面临这样的情况--不是下个月，而是明年的某个时候--在这种情况下，我们很难继续在大使馆内保持任何其他的存在，而只是一个看守者。”

该名官员补充说：“我们将尽一切可能保持这一代表团的开放。”他同时警告说，如果没有更多的工作人员，使馆的更多职能，如发送外交电报，将变得困难。他说，美国缺乏执行基本任务的工作人员，如开关使馆大门、确保电话安全和操作电梯。

据美国国务院称，俄罗斯于8月1日禁止各使馆雇用俄罗斯或第三国工作人员，迫使美国在俄罗斯各地的使馆裁减200多名当地人。美国抱怨缺乏对等性，莫斯科将当地工作人员计入其美国外交官人数，而华盛顿只将俄罗斯国民计入其人数限制中。

美国在其俄罗斯代表团有大约120人，远远低于2017年的1200人，而俄罗斯在美国有大约230人，不包括派驻纽约的联合国特派团人员。

这名官员说：“他们（俄罗斯）在美国这里的存在比我们在俄罗斯的存在大得多。”