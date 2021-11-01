俄专家：中俄无需理会拜登在G20峰会上的“失望”

（早报讯）俄罗斯国际事务委员会总经理安德烈·科尔图诺夫认为，在二十国集团（G20）领导人气候问题峰会上，美国总统拜登称对俄中领导人缺席峰会表示“失望”，对此俄中不值得予以理会。

此前，拜登称，俄罗斯和中国事实上缺席G20领导人气候问题峰会。他说，G20国家就应对气候变化取得了很大的进步，但这需要“G20”国家关注“什么事情中国没干，什么事情俄罗斯没干”。

科尔图诺夫向卫星通讯社表示，俄中领导人没有参加G20峰会说明，他们没有期待在这次会议上会有什么突破，也没准备提出各自具有深远意义的建议，因此各自派出了外长与会。专家同时指出，墨西哥总统和日本首相也没有参加G20峰会。

专家补充表示，“我觉得，拜登这不是在直接指责，他说得很委婉，对此不值得予以理会。但是，两次峰会后要具体落实会议决定、把共同的政治宣言变为具体计划还面临很多工作，当然，毫无疑问，无论是俄罗斯，还是中国在这方面也都需要做很多工作。”

科尔图诺夫称，面对美国总统的牢骚，俄罗斯和中国“应通过制定具体能源转型计划以使所承担义务不至于悬而未决”来进行回应。

G20领导人第十六次峰会10月31日在罗马闭幕，为期两天的峰会以线上线下相结合方式举行。会议通过《G20领导人罗马峰会宣言》，重申多边主义和国际合作在应对疫情、推动实现绿色公平增长等方面发挥的重要作用。