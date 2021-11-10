APEC坚定反对疫苗民族主义 全力应对气候变化

（早报讯）本届亚太经合组织（APEC）部长级视讯会议东道国新西兰说，APEC成员重申了反对冠病疫苗民族主义的“坚定立场”，以支持亚太区从冠病大流行中复苏，并将全力应对气候变化。

新西兰外交部长马胡塔和贸易与出口增长部长奥康纳在周三（10日）的联合记者会上表示，APEC全体21个成员都为亚太区抗击冠病疫情做出了贡献，而且努力推动贸易发展。

马胡塔和奥康纳也表示，APEC成员尚未就美国提出在2023年承办APEC峰会的建议达成共识。

美国副总统哈里斯8月访问新加坡时宣布，美国计划在2023年承办APEC峰会，以加强与区域的经济联系，她也出应对气候危机和冠病大流行这两项东南亚国家关心的务实议程。美国上一次举办APEC峰会是2011年。

另据共同社，日本和澳大利亚认为中国要加入入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）还有许多课题需要解决。

奥康纳在记者会上强调，对于中国是否达到CPTPP的标准，将与英国和台湾的申请一视同仁，公平审查。他说：“我们对任何一方申请加入CPTPP都持开放态度，对英国、中国和台湾的申请都欢迎。”

为期两天的亚太经合组织部长级会议11月9日召开，会议通过线上方式进行，就如何通过创新的贸易政策及多边合作加速区域经济复苏进行讨论。

会议由马胡塔和奥康纳共同主持，将回顾2021年APEC会议期间取得的进展，并就关键政策达成共识，为接下来召开的APEC领导人会议奠定基础。