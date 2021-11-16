（早报讯）欧盟外交部长会议周一（15日）在比利时首都布鲁塞尔举行。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后举行的新闻发布会上称，欧盟将对白罗斯实施新制裁。

博雷利说，新制裁将对某些个人和实体产生影响，具体制裁措施将在未来几日公布。他指责白罗斯“鼓励”移民进入欧盟领土，称欧盟边境不会无限制开放，难民应通过合法途径进入欧盟。

白罗斯总统卢卡申科当天与德国总理默克尔通电话，讨论白罗斯与欧盟国家边境难民问题，双方同意继续就此保持对话。据白罗斯媒体报道，这是自去年白罗斯总统选举以来卢卡申科首次与西方国家领导人通电话。

此外，俄罗斯总统普京当天与法国总统马克龙通电话时表示，他与卢卡申科就白罗斯与欧盟边境难民危机进行了沟通，认为欧盟应与白罗斯直接就难民问题进行讨论。

另据白罗斯通讯社15日报道，卢卡申科表示，白罗斯正致力于遣返滞留在白罗斯与波兰边境的难民，但并不容易。

近期，数以千计难民试图从白罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白罗斯施加的制裁。白方则表示，制裁使白罗斯无法控制移民流入。

白罗斯去年8月举行总统选举，卢卡申科高票连任。美国和欧盟声称选举舞弊，对白罗斯施加多轮制裁。